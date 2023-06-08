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07:30, 8 июня 2023Ценности

66-летняя звезда «Секса в большом городе» назвала способы борьбы со старением

Англоканадская актриса Ким Кэтролл назвала ботокс способом борьбой со старением

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Англоканадская актриса Ким Кэтролл перечислила свои способы борьбы со старением. Интервью с ней публикует издание Page Six.

66-летняя звезда «Секса в большом городе» рассказала, что пытается скрыть признаки старения всеми существующими в мире методами. Среди таких способов она назвала введение ботокса и некоторые другие косметологические процедуры. «Существует множество альтернатив, которые стимулируют тело бороться со старением», — уточнила знаменитость.

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Кэтролл призвала читателей серьезно подходить к выбору хирурга или косметолога, чтобы не испортить внешность некачественными инъекциями и операциями. «Вы должны быть похожи на себя», — высказалась телезвезда в разговоре с журналистами.

Ранее в июне появилась информация о том, что Кэтролл вернется к роли своей героини в сериале «И просто так». По данным Deadline, артистка появится в одной сцене в финале второго сезона шоу.

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    Майя Пономаренко
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