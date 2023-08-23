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19:42, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Журналиста Зыгаря оштрафовали в Москве

Суд Москвы оштрафовал журналиста Зыгаря за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Басманный суд Москвы оштрафовал писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в России СМИ-иноагентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Зыгарь Михаил Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — приводит слова представителя суда агентство. В материале уточняется, что эта статья предусматривает наказание для ситуаций, когда иностранные агенты производят и распространяют материалы без специальной маркировки.

Нарушение этой статьи влечет наказание в виде административного штрафа. Для физических лиц его размер варьируется от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма может достигать 500 тысяч рублей.

В октябре 2022 году Минюст внес Зыгаря в список СМИ-иноагентов. Тогда же его пополнили продюсер Александр Роднянский, Катерина Босова, Татьяна Шадрина и другие.

Зыгарь работал в издательском доме «Коммерсантъ» с 2000 года по 2009 год. В 2010 году он занял должность главного редактора телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) и покинул ее в 2015 году.

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    Мария Большакова
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