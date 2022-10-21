Журналиста Зыгаря признали СМИ-иноагентом
Минюст признал СМИ-иноагентом журналиста Михаила Зыгаря
Минюст России включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, журналиста Михаила Зыгаря. Список опубликован на сайте ведомства.
21 октября в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, попали продюсер Александр Роднянский, Катерина Босов, Татьяна Шадрина, радиоведущий Александр Плющев, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Илья Шуманов, политик Семен Кочкин и активист Руслан Габбасов.
14 октября в реестр СМИ-иноагентов попали кинокритик Антон Долин, журналист Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.