77-летний Трамп оценил шансы 80-летнего Байдена дожить до следующих выборов
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не доживет до следующих выборов президента, намеченных на 2024 год. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону в соцсети Х.
По его мнению, действующий глава Белого дома «слабее разумом, чем физически». При этом, съязвил он, физически Байден «далеко не спортсмен-триатлонист». Трамп напомнил, что во время недавнего появления на пляже Байден не смог поднять шезлонг, а при походке не способен оторвать ноги от земли. «Посмотрите на него, он не может дойти до вертолета», — указал Трамп.
Джо Байдену 80 лет, он является самым пожилым президентом в истории США. Дональду Трампу 77 лет.
Ранее Трамп допустил, что Байден сошел с ума. Он назвал президента порочным, глупым и некомпетентным, на что указывают «отвратительные и угрожающие стране» действия, которые совершает американская администрация. «Байден является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!» — заключил Трамп.