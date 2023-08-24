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05:45, 24 августа 2023Мир

77-летний Трамп оценил шансы 80-летнего Байдена дожить до следующих выборов

Трамп заявил, что Байден не доживет до выборов президента 2024 года в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не доживет до следующих выборов президента, намеченных на 2024 год. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону в соцсети Х.

По его мнению, действующий глава Белого дома «слабее разумом, чем физически». При этом, съязвил он, физически Байден «далеко не спортсмен-триатлонист». Трамп напомнил, что во время недавнего появления на пляже Байден не смог поднять шезлонг, а при походке не способен оторвать ноги от земли. «Посмотрите на него, он не может дойти до вертолета», — указал Трамп.

Джо Байдену 80 лет, он является самым пожилым президентом в истории США. Дональду Трампу 77 лет.

Ранее Трамп допустил, что Байден сошел с ума. Он назвал президента порочным, глупым и некомпетентным, на что указывают «отвратительные и угрожающие стране» действия, которые совершает американская администрация. «Байден является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!» — заключил Трамп.

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    Марина Совина
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