Командир «Ахмата» назвал получивших выгоду от крушения самолета Пригожина

Командир «Ахмата» Алаудинов: крушение самолета Пригожина выгодно США и Франции

Крушение самолета бизнесмена Евгения Пригожина могло быть выгодно США и Франции. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что авиакатастрофа произошла в то время, когда в Африке происходят важные для России события, а частная военная компания «Вагнер» используется для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах Москвы.

По его словам, целями устранения Пригожина может быть отстранение России от Африки и смута на территории страны. «Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления. Врагов там хоть пруд пруди», — написал он.

Бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе поселка Куженкино в Бологовском районе Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и ключевой командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин. Выживших нет.

Очевидцы авиакатастрофы рассказали, что перед крушением слышали два сильных хлопка. В качестве причин рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По одной из версий, в отсек шасси самолет могла быть заложена бомба.