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07:08, 24 августа 2023Забота о себе

Эксперт по свиданиям назвала железный повод уйти с первой встречи

Коуч Хокинг: если у мужчины нет соцсетей и мессенджеров, стоит уйти со свидания

Фото: Unsplash

Женщине стоит уйти с первого свидания, если мужчина продемонстрирует специфический подход к пользованию социальными сетями, рассказала коуч, эксперт по свиданиям Яна Хокинг. Железный повод уйти с первой встречи она назвала в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Хокинг, однажды она отправилась на свидание с мужчиной, который и понравился ей внешне, и оказался обладателем подходящего ей чувства юмора. Но, рассказывая о себе, собеседник заявил, что его забанили в мессенджере WhatsApp из-за «пикантных мужских чатов». Что именно обсуждалось в чатах, он не уточнил, но добавил, что не был судим. «Я спросила, есть ли у него соцсети, он сказал, что нет. Спросила, держит ли связь с семьей, живущей за границей, — тоже нет», — вспоминает эксперт.

Согласно правилам WhatsApp, пользователя могут забанить за нарушение правил пользования сервисом — например, за угрозу безопасности других пользователей, спам, мошенничество. Друзья обеспокоенной Хокинг согласились с ней в том, что отсутствие мужчины онлайн — тревожный знак, и она отказалась от второго свидания. «Конечно, он мог быть мужчиной моей мечты, может быть, я повела себя смешно, но иногда нужно доверять своей интуиции», — заключила она.

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Ранее психолог Ольга Наумова оценила перспективу развития романа после секса на одну ночь. С ее точки зрения, мужчины проще относятся к сексу на одну ночь, так как такие встречи не требуют от них эмоциональных затрат. Женщины же, добавила Наумова, отдают время, энергию, доверие даже мимолетным партнерам.

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    Александра Лисица
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