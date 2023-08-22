Психолог оценила перспективы отношений после секса на одну ночь

Психолог Ольга Наумова назвала отношения после секса на одну ночь маловероятными

Продолжительные отношения после секса на одну ночь маловероятны, считает психолог Ольга Наумова. Перспективу развития романа в таких ситуациях она оценила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Наумовой, необходимо понимать разницу мужской и женской психологии. С ее точки зрения, мужчины проще относятся к сексу на одну ночь, так как такие встречи не требуют от них эмоциональных затрат. Женщины же, добавила Наумова, отдают время, энергию, доверие даже мимолетным партнерам.

Все мы совершаем какие-то действия, чтобы в конце получить психологический выигрыш. Только разница в том, что для многих женщин выигрыш — это крепкий брак, а для мужчин — секс и власть Ольга Наумова психолог

По мнению психолога, мужчина, особенно «профессионал» в любовных делах, легко заболтает и уговорит женщину с низкой самооценкой на интимную близость.

Девочек с детства учат ценить внимание мужчин. Я считаю это большой ошибкой. Потому что внимание — естественная способность человека, а не результат сверхусилий Ольга Наумова психолог

Случается, что и мужчины тратят силы на то, чтобы сблизиться с женщиной, продолжила собеседница «Ленты.ру». Скромный мужчина или с низкой самооценкой после секса на одну ночь будет ценить женщину. Однако, по словам психолога, практика показывает, что даже такие люди быстро привыкают к новой реальности и наглеют.

«Чтобы построить длительные отношения, нужно мотивировать мужчину вложить свои психоэмоциональные ресурсы и не выкладывать свои. Если вы умеете это делать, то почти не важно на каком этапе у вас секс, — говорит Наумова. — Однако случаются и исключения, когда после первого же интимного свидания у людей возникает взаимная симпатия с желанием вкладываться вдруг в друга и строить отношения».

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