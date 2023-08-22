Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 22 августа 2023Забота о себе

Психолог оценила перспективы отношений после секса на одну ночь

Психолог Ольга Наумова назвала отношения после секса на одну ночь маловероятными

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Продолжительные отношения после секса на одну ночь маловероятны, считает психолог Ольга Наумова. Перспективу развития романа в таких ситуациях она оценила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Наумовой, необходимо понимать разницу мужской и женской психологии. С ее точки зрения, мужчины проще относятся к сексу на одну ночь, так как такие встречи не требуют от них эмоциональных затрат. Женщины же, добавила Наумова, отдают время, энергию, доверие даже мимолетным партнерам.

Все мы совершаем какие-то действия, чтобы в конце получить психологический выигрыш. Только разница в том, что для многих женщин выигрыш — это крепкий брак, а для мужчин — секс и власть

Ольга Наумовапсихолог

По мнению психолога, мужчина, особенно «профессионал» в любовных делах, легко заболтает и уговорит женщину с низкой самооценкой на интимную близость.

Девочек с детства учат ценить внимание мужчин. Я считаю это большой ошибкой. Потому что внимание — естественная способность человека, а не результат сверхусилий

Ольга Наумовапсихолог

Случается, что и мужчины тратят силы на то, чтобы сблизиться с женщиной, продолжила собеседница «Ленты.ру». Скромный мужчина или с низкой самооценкой после секса на одну ночь будет ценить женщину. Однако, по словам психолога, практика показывает, что даже такие люди быстро привыкают к новой реальности и наглеют.

Материалы по теме:
«Ревность — основная причина убийств женщин» Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
«Ревность — основная причина убийств женщин»Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
7 августа 2022
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

«Чтобы построить длительные отношения, нужно мотивировать мужчину вложить свои психоэмоциональные ресурсы и не выкладывать свои. Если вы умеете это делать, то почти не важно на каком этапе у вас секс, — говорит Наумова. — Однако случаются и исключения, когда после первого же интимного свидания у людей возникает взаимная симпатия с желанием вкладываться вдруг в друга и строить отношения».

Ранее психолог Вита Хлебнова назвала сигналы нездоровых отношений в паре. Одним из явных она считает оскорбления.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Подмосковья сообщил о последствиях падения БПЛА в Красногорске

    Последствия падения сбитого БПЛА в Красногорске показали на видео

    Россиянка поехала в Новороссийск и описала отпуск фразой «туристов тут не любят»

    Российский батальон отбил атаки ВСУ на южнодонецком направлении

    Поедающий продукты на дегустационном столе мужчина рассмешил пользователей сети

    Российские военные отразили шесть атак ВСУ и уничтожили более 40 бойцов

    США посоветовали срочно начать мирное урегулирование конфликта на Украине

    В Госдуме предложили штрафовать за публикацию фото и видео работы ПВО

    Учительница лютеранской школы занялась сексом с учеником и подарила ему пистолет

    Психолог оценила перспективы отношений после секса на одну ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости