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10:44, 15 августа 2023Забота о себе

Психолог указала на симптомы нездоровых отношений в паре

Психолог Хлебнова назвала оскорбления одним из симптомов нездоровых отношений

Фото: Unsplash

Оскорбления и неуважение — яркие симптомы нездоровых отношений в паре, предупреждает психолог Вита Хлебнова. Эксперт «Психодемии» в беседе с «Лентой.ру» указала и на другие тревожные звонки в отношениях.

Все отношения переживают кризисы, констатирует Хлебнова. У каждого из партнеров могут быть сложные периоды, накладывающие отпечаток на отношения. Но если таких «несовпадений» слишком много, то, вероятнее всего, партнеры состоят в так называемых токсичных отношениях, говорит она.

Партнерам стоит задуматься над проблемой, если они не проводят достаточно времени вместе, избегают любой возможности побыть вдвоем, отмечает собеседница «Ленты.ру».

Если вас пытаются контролировать или изменить, ваши личные границы не соблюдают, в отношениях есть оскорбления и неуважение, необходимо начать разрешать эти проблемы. Особенно если доходит до морального или даже физического насилия

Вита Хлебновапсихолог
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Отношения дают трещину, когда один из партнеров чувствует, что его не понимают, не слышат, не ценят и не заботятся о нем, отмечает Хлебнова. Зависимые и неравные отношения также не приводят к гармоничному союзу, говорит она.

«Если вам рядом с партнером тревожно, вы испытываете страх рядом с ним, да и попросту несчастливы, — необходимо обсудить с ним сложившуюся ситуацию, — отмечает Хлебнова. — Если вы чувствуете, что самостоятельно разрешить конфликт не получится, следует обратиться за психологической помощью».

Ранее Вита Хлебнова рассказала, как правильно отдыхать в отпуске. На время отпуска она призвала забывать о рабочих чатах и почте.

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    Вера Владзиевская
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