В Польше пять человек скончались от «болезни легионеров»

Polsat News: на юге Польши зафиксирована вспышка легионеллеза

На юге Польши в районе Жешува зафиксирована вспышка легионеллеза, возбудителя «болезни легионеров» (заболевания, проявляющегося поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии — прим. «Ленты.ру»), от которой уже скончались пять человек. Об этом сообщает польский телеканал Polsat News.

На сегодняшний день в Жешуве госпитализировали 71 человека с подозрением на легионеллез. Больные жалуются на высокую температуру, одышку и общее недомогание.

Как указал мэр Жешува Конрад Фийолек, стремительное распространение болезни может быть связано с заражением городской канализации. Отмечается, что первые результаты экспертизы появятся в понедельник 28 августа.

Ранее 22-летняя начинающая модель из американского города Тайлер, штат Техас, подхватила легионеллез во время концерта и лишилась всех конечностей.