Пытавшийся пробраться на Украину россиянин получил восемь лет за госизмену

В Брянске суд приговорил к 8 годам уроженца Мордовии за покушение на госизмену

Брянский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы 36-летнего уроженца Республики Мордовия Михаила Глухова за покушение на госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина пытался пересечь госграницу, чтобы пробраться на Украину и вступить в ее армию.

Коллегия из трех судей установила, что Глухов, относящийся негативно к проводимой Россией специальной военной операции, выехал в Беларусь, но его оттуда выдворили. Оказавшись на территории Брянской области, он отправил анкету на вступление в запрещенную в Россию террористическую организацию «Легион "Свобода России"», чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Своих планов Глухов не скрывал, делясь со случайными попутчиками.

При незаконном пересечении госграницы его задержали пограничники, а следователь ФСБ возбудил уголовное дело. Свою вину подсудимый признал и раскаялся. На суде его адвокат заявил, что Глухов поддался пропаганде противника.