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02:15, 24 августа 2023Мир

Итальянский генерал назвал немыслимой победу Украины

Генерал Бертолини: победа Украины немыслима из-за огневой мощи России

Генерал НАТО в отставке Марко Бертолини назвал немыслимой победу Украины. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с газетой Libero.

«В военном смысле победа Украины немыслима, нам нужно принять это к сведению и сесть за стол переговоров», — заявил генерал. По его словам, боевые действия «следовало остановить гораздо раньше». «Но в последние месяцы культивируется риторика "мы победим", подогревая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна на поле боя. Украинцы не могут победить», — констатировал итальянский генерал.

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    Марина Совина
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