Трамп заявил о роли ЦРУ в ликвидации противников США

Трамп: Вашингтон ликвидировал противников США с помощью сотрудников ЦРУ

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США ликвидировали противников Вашингтона, их точное число установить невозможно. Об этом 45-й президент США Дональд Трамп рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы многих ликвидировали [с помощью сотрудников] ЦРУ. Я должен это отметить. Очень плохих людей», — заявил Трамп, отметив, что до сих пор точно не знает, чем ЦРУ занималось в то время, пока он был на должности президента США.

Ранее племянник президента Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с обвинениями в причастности к покушению на его дядю Джона Кеннеди в адрес ЦРУ. «Есть неопровержимые доказательства того, что к этому причастно ЦРУ. Я думаю, что на данный момент это вне разумных сомнений», — заявил он.