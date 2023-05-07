Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству его дяди

Роберт Кеннеди-младший обвинил ЦРУ в причастности к убийству его дяди и сокрытию следов

Племянник президента Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с обвинениями в причастности к убийству своего дяди в адрес Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщает газета New York Post (NYP).

«Есть неопровержимые доказательства того, что к его убийству причастно ЦРУ. Я думаю, что на данный момент это вне разумных сомнений», — заявил он.

По словам Кеннеди-младшего, помимо этого, ЦРУ также причастно к сокрытию следов убийства бывшего американского лидера.

35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. По итогам расследования было установлено, что преступление было совершено Ли Харви Освальдом, который действовал один. Его застрелили спустя два дня с момента задержания.