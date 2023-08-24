Дорогу рядом с местом падения самолета Пригожина перекрыли

ДПС перекрыла дорогу в село Куженкино, около которого упал самолет Пригожина

ДПС перекрыла проселочную дорогу в село Куженкино Тверской области, рядом с которым разбился самолет с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает РИА Новости.

На месте катастрофы установлен оперативный штаб, выставлено оцепление.

Ранее сообщалось, что один из фрагментов упавшего самолета обнаружили в двух километрах от места крушения. Обломок лежит на въезде в Куженкино, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб.