Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, с ним погиб ключевой командир ЧВК. Почему мог рухнуть их самолет?

Росавиация: Пригожин находился на борту разбившегося в Тверской области самолета

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Это следует из списка пассажиров рейса, опубликованного Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

На борту бизнес-джета Embraer-135, помимо бизнесмена, находился командир ЧВК Дмитрий Уткин. Также пассажирами числятся Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Также в списке перечислены три члена экипажа самолета — командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Ранее о гибели Пригожина сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пояснил, что пообщался с некими представителями ЧВК «Вагнер», те подтвердили ему факт гибели бизнесмена.

Все тела были обнаружены на месте крушения

Telegram-канал Shot выяснил, что на месте крушения самолета были обнаружены все десять тел. Какие-либо подробности не раскрываются.

В свою очередь издание Baza пишет, что трупы сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК.

Разбившийся самолет принадлежал компании «МНТ-Аэро». Росавиация уточнила, что эта компания специализируется на бизнес-перевозках.

Версии причин катастрофы

Рассматривается несколько версий причин крушения самолета Embraer. По информации собеседника РБК, Следственный комитет России (СК РФ) допускает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Сейчас следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

Специальная комиссия Росавиации также начала расследование обстоятельств и причин авиационного происшествия. При этом отмечается, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа. Сообщалось, что очевидцы слышали два сильных хлопка перед крушением самолета. После этого от судна отломалось крыло и стабилизатор, которые упали возле заброшенной фермы в селе Куженкино. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.