Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:19, 24 августа 2023Россия

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, с ним погиб ключевой командир ЧВК. Почему мог рухнуть их самолет?

Росавиация: Пригожин находился на борту разбившегося в Тверской области самолета

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Это следует из списка пассажиров рейса, опубликованного Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

На борту бизнес-джета Embraer-135, помимо бизнесмена, находился командир ЧВК Дмитрий Уткин. Также пассажирами числятся Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Также в списке перечислены три члена экипажа самолета — командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Ранее о гибели Пригожина сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пояснил, что пообщался с некими представителями ЧВК «Вагнер», те подтвердили ему факт гибели бизнесмена.

Все тела были обнаружены на месте крушения

Telegram-канал Shot выяснил, что на месте крушения самолета были обнаружены все десять тел. Какие-либо подробности не раскрываются.

В свою очередь издание Baza пишет, что трупы сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК.

Разбившийся самолет принадлежал компании «МНТ-Аэро». Росавиация уточнила, что эта компания специализируется на бизнес-перевозках.

Версии причин катастрофы

Рассматривается несколько версий причин крушения самолета Embraer. По информации собеседника РБК, Следственный комитет России (СК РФ) допускает ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Сейчас следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

Специальная комиссия Росавиации также начала расследование обстоятельств и причин авиационного происшествия. При этом отмечается, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа. Сообщалось, что очевидцы слышали два сильных хлопка перед крушением самолета. После этого от судна отломалось крыло и стабилизатор, которые упали возле заброшенной фермы в селе Куженкино. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, с ним погиб ключевой командир ЧВК. Почему мог рухнуть их самолет?

    В Британии завершили расследование в отношении премьер-министра страны

    Саркози призвал к переговорам по конфликту на Украине

    Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров

    Стало известно о самых популярных развлечениях советских мальчишек в Москве

    Дочь Резцовой ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства

    Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского

    На западе Киева произошел мощный взрыв

    Fox News уличили в цензуре

    В Киеве рассказали о тяжелом положении последних резервов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости