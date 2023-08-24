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17:59, 24 августа 2023Бывший СССР

В Херсонской области сообщили об уничтожении пытающихся пересечь Днепр лодок ВСУ

Сальдо заявил о пресечении попытки ВСУ пересечь Днепр в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром 24 августа восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух лодках попытались пересечь Днепр в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что попытка форсирования реки была предпринята украинскими военнослужащими между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. По его словам, их действия были оперативно пресечены российскими разведчиками и артиллеристами. «Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили», — заявил глава области.

Ранее Сальдо заявлял о бессмысленности попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. При этом он отметил, что острова в нижней части реки, на которые пытаются попасть украинские бойцы, ничего не дают в оперативном смысле.

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    Алевтина Запольская
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