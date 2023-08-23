Попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра назвали бессмысленными

Сальдо: попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра бессмысленны и бесполезны

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левый берег Днепра бессмысленны и бесполезны. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Попытка — это не значит, что ВСУ будет получен военный эффект», — сказал политик. По его словам, операции украинской стороны на быстроходных катерах сложно назвать десантированием.

Сальдо добавил, что действия ВСУ на Днепре проводят либо заранее готовые к провалу бойцы, либо крайне мотивированные военные, желающие совершить подвиг.

Кроме того, врио главы региона подчеркнул, что острова в нижней части реки, на которые пытаются высадиться украинские силы, ничего не дают в оперативном смысле. «Большая часть этих островов безлюдны, там топи и камыши», — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о разгроме отряда ВСУ, пытавшегося переправиться через Днепр. Российские бойцы сначала позволили передовым группам противника приблизиться, а затем нанесли удар по ним из артиллерии.