Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 23 августа 2023Бывший СССР

Попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра назвали бессмысленными

Сальдо: попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра бессмысленны и бесполезны

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левый берег Днепра бессмысленны и бесполезны. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Попытка — это не значит, что ВСУ будет получен военный эффект», — сказал политик. По его словам, операции украинской стороны на быстроходных катерах сложно назвать десантированием.

Сальдо добавил, что действия ВСУ на Днепре проводят либо заранее готовые к провалу бойцы, либо крайне мотивированные военные, желающие совершить подвиг.

Кроме того, врио главы региона подчеркнул, что острова в нижней части реки, на которые пытаются высадиться украинские силы, ничего не дают в оперативном смысле. «Большая часть этих островов безлюдны, там топи и камыши», — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о разгроме отряда ВСУ, пытавшегося переправиться через Днепр. Российские бойцы сначала позволили передовым группам противника приблизиться, а затем нанесли удар по ним из артиллерии.

Что думаешь? Оцени!
    Ткачев Егор
    Обсудить
    Последние новости

    Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

    В России запустили новый мегапроект

    Мужчина совершил самоподжог в Москве

    ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

    Летевший в Сочи самолет приготовился к экстренной посадке в Москве

    Экс-возлюбленная Тимати назвала анорексию причиной болезненной худобы

    Под Москвой мигрант ударил девушку в шортах из-за ее одежды и попал на видео

    Стало известно о взрыве в украинском городе Сумы

    Турист напал на полицейского в Анапе и нарвался на уголовную статью

    Назван клуб Черышева на ближайший сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости