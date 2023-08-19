Российские военные разгромили отряд ВСУ при попытке переправиться через Днепр

Минобороны: ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся переправиться через Днепр

Российские военные из группировки «Днепр» разгромили отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался переправиться через Днепр. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как пояснили в военном ведомстве, отряд ВСУ, состоявший преимущественно из наемников, пытался закрепиться на левом берегу Днепра близ населенного пункта Казачьи Лагеря. Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) сначала позволили передовым группам противника приблизиться, а затем нанесли удар по ним из артиллерии.

«Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями», — рассказали в Минобороны.