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20:18, 24 августа 2023Интернет и СМИ

В США заявили о необходимости уступок Запада России

Журналист Хайфон: Западу необходимо пойти на уступки России, чтобы достичь мира
Дэнни Хайфон

Дэнни Хайфон. Кадр: Danny Haiphong / YouTube

Странам Запада необходимо пойти на уступки России, чтобы завершить конфликт на Украине и достичь мира. Об этом заявил американский журналист Дэнни Хайфон в программе британского политика Джорджа Галлоуэя, опубликованной на его YouTube-канале.

«У России нет причин вступать в мирные переговоры без согласия коллективного Запада предоставить уступки, о которых она просила с самого начала: что интересы России в обеспечении собственной безопасности будут уважать», — отметил Хайфон.

Он обратил внимание на то, что в течение последних десятилетий блок НАТО активно расширялся на Восток. Россия же не может позволить того, чтобы Украина стала членом альянса, что и послужило одной из причин конфликта, подчеркнул журналист.

«Россия достаточно успешна на поле боя. У нее есть возможность продолжать боевые действия, нет недостатка оружия, как об этом говорит коллективный Запад», — добавил Хайфон. Украинская сторона же, по словам журналиста, находится в куда более тяжелом положении.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Российская армия может выдвинуться на Одессу, если поймет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение. Он заявил, что Украине не избежать новых территориальных потерь.

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    Мария Большакова
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