Экс-разведчик Риттер: после обороны российская армия может двинуться на Одессу

Российская армия может двинуться на Одессу после того, как поймет, что оборона устояла и Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Он предупредил, что новые территориальные потери неизбежны. Когда «ВСУ спрячутся за Днепром», и Россия поймет, что фронт устоялся, армия может двинуться на Одессу, убежден экс-разведчик.

«Я думаю, что это то направление, в котором все движется», — предположил Риттер.

Он добавил, что если Украина продолжит отказываться от переговоров с Россией, то может потерять выход к Черному морю и Харьков.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать только путем переговоров. По мнению политика, сейчас Европа «танцует на краю вулкана», рискуя в любой момент соскользнуть.