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00:34, 24 августа 2023Мир

Саркози призвал к переговорам по конфликту на Украине

Экс-президент Франции Саркози: переговоры по украинскому конфликту необходимы
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Конфликт на Украине можно урегулировать только путем переговоров, считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

По мнению политика, сейчас Европа «танцует на краю вулкана», рискуя в любой момент соскользнуть. В частности, отметил он, ситуацию может усугубить вступление Украины в НАТО. Саркози подчеркнул, что необходимо начать переговоры, предоставив Киеву гарантии безопасности.

Он указал, что такое решение является самым лучшим способом помочь Украине. «Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, — они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими… <...> По моему мнению, путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован, и пришло время к нему прибегнуть», — заявил бывший французский лидер.

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    Марина Совина
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