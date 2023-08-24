Доля доллара в глобальных расчетах рекордно выросла

SWIFT: доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 46,46%

По итогам июля 2023 года доля американского доллара в структуре международных расчетов выросла с 42 процентов до рекордных 46,46 процента. Этот показатель стал максимальным за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Позиции главного конкурента американской валюты — евро — напротив, резко снизились до 24,42 процента, хотя в июне находились на уровне 31,25 процента. Этот показатель стал рекордно низким за всю историю составления отчетов международной системы.

Тройку лидеров в списке самых востребованных мировых валют замкнул британский фунт стерлингов. Его доля в структуре глобальных расчетов по итогам июля увеличилась с 6,88 процента до 7,63 процента. В топ-5 также вошли японская иена и китайский юань с показателями 3,51 процента и 3,06 процента соответственно. Доли обеих валют продемонстрировали незначительный прирост в 0,15 и 0,29 процентных пункта.

Ранее директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что несмотря на планы Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики увеличить расчеты в национальных валютах, доллар США остается основной денежной единицей в межгосударственных расчетах объединения. В обозримом будущем ситуация не изменится — американская валюта останется «запрограммированной» в ДНК банка денежной единицей.