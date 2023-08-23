Банк БРИКС заявил о «запрограммированном» в его ДНК долларе

Банк БРИКС: доллар США останется «запрограммированной» в ДНК банка валютой

Несмотря на планы увеличить расчеты в национальных валютах, доллар США остается основной денежной единицей банка БРИКС. Об этом заявил финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп, его слова приводит Bloomberg.

Банк БРИКС в настоящее время стремится нарастить долю финансирования в национальных валютах до 30 процентов — сейчас этот показатель менее 20 процентов. Однако это не означает, что «мы дедолларизируем или отходим от доллара», отметил Маасдорп.

«Капитал банка выражен в долларах. Наша валюта отчетности — доллар. Таким образом, он запрограммирован в ДНК банка», — сказал он.

Ранее об обсуждении странами БРИКС идеи создания общей расчетной единицы, которая могла бы стать альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он пояснил, что это необходимо, чтобы «не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков».