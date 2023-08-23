Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:07, 23 августа 2023Экономика

Банк БРИКС заявил о «запрограммированном» в его ДНК долларе

Банк БРИКС: доллар США останется «запрограммированной» в ДНК банка валютой

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Несмотря на планы увеличить расчеты в национальных валютах, доллар США остается основной денежной единицей банка БРИКС. Об этом заявил финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп, его слова приводит Bloomberg.

Банк БРИКС в настоящее время стремится нарастить долю финансирования в национальных валютах до 30 процентов — сейчас этот показатель менее 20 процентов. Однако это не означает, что «мы дедолларизируем или отходим от доллара», отметил Маасдорп.

«Капитал банка выражен в долларах. Наша валюта отчетности — доллар. Таким образом, он запрограммирован в ДНК банка», — сказал он.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Ранее об обсуждении странами БРИКС идеи создания общей расчетной единицы, которая могла бы стать альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он пояснил, что это необходимо, чтобы «не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков».

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Владимир Рогов заявил о гибели Пригожина в авиакатастрофе

    Актер из «Секса в большом городе» рассказал о съемках эротических сцен

    Зеленский обсудил с США усиление обороноспособности Украины

    Наталья Бондарчук назвала самые важные в своей жизни московские места

    Зеленский заявил о стремлении ВСУ развить контрнаступление

    Зеленский отказался менять территории на членство Украины в НАТО

    СК РФ возбудил уголовное дело из-за крушения бизнес-джета Пригожина под Тверью

    Комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета в Тверской области

    Путин отметил удостоенный госнаграды танковый экипаж

    Путин высказался о значении победы в Курской битве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости