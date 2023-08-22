Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:47, 22 августа 2023Экономика

Власти России сообщили о разработке альтернативы доллару

Силуанов: страны БРИКС планируют создать альтернативу доллару

Фото: Unsplash

В настоящее время страны БРИКС обсуждают идею разработки общей расчетной единицы, которая могла бы стать альтернативой доллару. Об этом заявил в рамках саммита БРИКС министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Глава ведомства объяснил, что это необходимо, чтобы «не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков».

Тема создания единой для стран-участниц (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики) валюты стала одной из главных на саммите. Это связано с тем, что сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах, подчеркнул Силуанов.

При этом введение общей валюты сейчас представляется труднореализуемой задачей, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время идея не вызывает отклика со стороны ЮАР, власти которой предлагают сделать акцент на наращивание объемов торговли в национальных валютах вместо создания новой.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на газ в Европе резко выросли

    На российской трассе произошло массовое ДТП с десятком автомобилей

    Европейскую страну предупредили о 50-градусной жаре

    Послом Украины в Венгрии назначили экс-бойца ВСУ

    Назван возможный потолок цен на газ в Европе

    Пять российских пенсионеров съели грибы и попали в реанимацию

    Агата Муцениеце раскрыла свой вес и принципы питания

    Шпионивший за войсками и техникой житель ДНР получил пять лет колонии

    Акции «Лукойла» резко выросли после просьбы компании к Путину

    Российский хирург назвала слепоту опасным последствием инъекций филлеров в нос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости