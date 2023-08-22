Власти России сообщили о разработке альтернативы доллару

Силуанов: страны БРИКС планируют создать альтернативу доллару

В настоящее время страны БРИКС обсуждают идею разработки общей расчетной единицы, которая могла бы стать альтернативой доллару. Об этом заявил в рамках саммита БРИКС министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Глава ведомства объяснил, что это необходимо, чтобы «не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков».

Тема создания единой для стран-участниц (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики) валюты стала одной из главных на саммите. Это связано с тем, что сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах, подчеркнул Силуанов.

При этом введение общей валюты сейчас представляется труднореализуемой задачей, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время идея не вызывает отклика со стороны ЮАР, власти которой предлагают сделать акцент на наращивание объемов торговли в национальных валютах вместо создания новой.