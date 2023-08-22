В России назвали создание единой валюты одной из тем саммита БРИКС

Депутат Чепа: важной темой саммита БРИКС станет вопрос единой для стран валюты

Одной из основных тем коммуникации стран в рамках начавшегося в ЮАР саммита БРИКС станет многостороннее сотрудничество, в частности обсуждение вопроса единой для стран-участниц валюты. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Один из основных предметов переговоров — это многостороннее развитие и поддержка стран БРИКС, также это возможное участие новых компаний в организации», — сообщил парламентарий.

Важной темой переговоров станет обсуждение единой валюты для стран БРИКС

Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Депутат также обратил внимание на то, что с течением времени БРИКС занимает все более серьезные позиции на международной арене.

«БРИКС принимает все больший вес в мире и с экономической, и с политической точки зрения. Все больше стран хотят вступать в эту организацию, идут обсуждения о создании единой валюты. Это очень серьезная структура, в дальнейшем ее значение может стать еще бóльшим для развития мира», — добавил Чепа.

22 августа в Йоханнесбурге стартует саммит БРИКС — организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). ЮАР пригласила поучаствовать во встречах в рамках саммита БРИКС более 60 стран. По данным южноафриканского МИД, президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.