В ЮАР пройдет саммит БРИКС. Что обсудят лидеры организации и какие страны могут пополнить ее ряды?
22 августа в Йоханнесбурге стартует саммит БРИКС — организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия, которое в этом году организует ЮАР.
Мероприятия по линии БРИКС продлятся до 24 августа. Тема нынешней встречи — «БРИКС и Африка: партнерство во имя взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». В первый день состоится бизнес-форум, к участникам которого обратятся лидеры объединения. Сам саммит запланирован на 23 августа, а в заключительный лидер главы государств-членов объединения встретятся с «друзьями БРИКС» — группой государств, заинтересованных в расширении сотрудничества и присоединении к организации.
Владимир Путин примет участие в саммите дистанционно
В мероприятиях в Йоханнесбурге примут участие четверо из пяти лидеров объединения — президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин на саммит не поедет, но примет в нем участие по видеосвязи. Вместо него в очных встречах будет участвовать глава МИД России Сергей Лавров.
Российский лидер аргументировал свое решение тем, что в настоящий момент ему важнее находиться в России, чем в ЮАР. Вместе с тем участие президента России также было затруднительным из-за ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС) 17 марта. Россия не признает суд и его юрисдикцию.
Однако ЮАР ратифицировала основополагающий документ органа, Римский статут, а дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам саммита БРИКС, не распространяется на ордер МУС. Африканское государство пыталось найти лазейки, которые позволили бы избежать необходимости взять под арест российского лидера, в том числе на законодательном уровне, хотя подобная процедура заняла бы много времени. Поэтому Претория попросила Кремль, чтобы вместо Путина на саммит поехал Лавров, рассказал вице-президент африканской страны Пол Машатиле в середине июля.
Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Мы были бы счастливы, если бы он (Путин) не приехал
ЮАР разослала приглашения на саммит почти 70 мировым лидерам
На саммит БРИКС были приглашены лидеры 69 стран так называемого Глобального юга — Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. По его словам, приглашение на мероприятие получили все 54 лидера африканского государства, а руководители ряда незападных стран сами звонили президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой принять участие в саммите.
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор также рассказала, что в Йоханнесбург позвали представителей 20 международных организаций, среди которых — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.
В июне стало известно, что в саммите БРИКС также захотел участвовать президент Франции Эммануэль Макрон. Однако принимающая сторона не стала направлять приглашения никому из западных лидеров — ни Макрону, ни премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, ни президенту США Джо Байдену.
Лидеры БРИКС обсудят глобальную политику и расширение объединения
Как ожидается, лидеры стран-участниц БРИКС обсудят ключевые вопросы, связанные с глобальной политикой, международной безопасностью и торговлей.
Кроме того, по словам президента ЮАР Рамафосы, одной из главных тем станет потенциальное расширение организации — впервые с 2010 года. Африканский лидер подчеркнул, что Претория поддерживает вступление новых стран в БРИКС, поскольку расширение сотрудничества с другими государствами позволит поднять престиж объединения и сделать его деятельность более эффективной. «Расширенный БРИКС будет представлять собой группу стран с различными политическими системами, которых объединяет стремление к более сбалансированному мировому порядку», — заявил Рамафоса в обращении к нации накануне саммита.
Свыше 40 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС
По мере роста влияния организации все больше стран проявляют интерес к вступлению в БРИКС. На текущий момент об этом высказались свыше 40 стран, причем 23 из них направили официальные заявки. По словам главы МИД ЮАР, среди них — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.
При этом индийское издание Business Standard сообщало, что уже на саммите в Йоханнесбурге лидеры БРИКС могут согласовать вступление в организацию сразу пяти новых членов: Аргентины, Египта, Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Однако лидеры объединения по-прежнему не согласовали процедуру и критерии для приема новых участников. Более того, по данным Reuters, не все страны БРИКС поддерживают расширение организации в ближайшее время.
Бразилия опасается, что из-за вступления новых членов группа утратит свой авторитет. Скептически к потенциальному расширению относится и Индия
В этой связи, как сообщает ТАСС, стороны обсуждают альтернативу вступления в БРИКС — сотрудничество по линии Нового банка развития, которое позволит заинтересованным государствам принимать участие в работе организации без формального членства.
Председателем БРИКС в 2024 году станет Россия
Формат сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией и Китаем возник в 2006 году. В июле того года представители этих четырех стран провели первую совместную встречу на полях саммита «Группы восьми» (G8) в Екатеринбурге. В сентябре квартет провел первую встречу глав МИД на полях Генассамблеи ООН и стал официально называться БРИК — по первым буквам названия стран-участниц.
Сам термин, созвучный английскому слову «кирпич» (brick), придумал британский экономист Джим О’Нил в аналитической записке для Goldman Sachs еще в 2001 году. В 2009 году в Екатеринбурге прошел первый саммит нового объединения. А в 2010-м БРИК стал БРИКС — к организации присоединилась ЮАР (буква «с» взята из английского названия страны, South Africa).
Сейчас на страны-участницы БРИКС приходится около 40 процентов населения планеты и 26 процентов мирового ВВП
Председательство в организации переходит в алфавитном порядке. В 2024 году хозяйкой мероприятий БРИКС должна была стать Бразилия, но она пропустила свою очередь из-за логистических сложностей. Поэтому председательство в следующем году перейдет России. Саммит БРИКС состоится в Казани.