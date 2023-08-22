В ЮАР пройдет саммит БРИКС. Что обсудят лидеры организации и какие страны могут пополнить ее ряды?

Лидеры БРИКС обсудят расширение объединения на саммите 22-24 августа

22 августа в Йоханнесбурге стартует саммит БРИКС — организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия, которое в этом году организует ЮАР.

Мероприятия по линии БРИКС продлятся до 24 августа. Тема нынешней встречи — «БРИКС и Африка: партнерство во имя взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». В первый день состоится бизнес-форум, к участникам которого обратятся лидеры объединения. Сам саммит запланирован на 23 августа, а в заключительный лидер главы государств-членов объединения встретятся с «друзьями БРИКС» — группой государств, заинтересованных в расширении сотрудничества и присоединении к организации.

Владимир Путин примет участие в саммите дистанционно

В мероприятиях в Йоханнесбурге примут участие четверо из пяти лидеров объединения — президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин на саммит не поедет, но примет в нем участие по видеосвязи. Вместо него в очных встречах будет участвовать глава МИД России Сергей Лавров.

Российский лидер аргументировал свое решение тем, что в настоящий момент ему важнее находиться в России, чем в ЮАР. Вместе с тем участие президента России также было затруднительным из-за ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС) 17 марта. Россия не признает суд и его юрисдикцию.

Однако ЮАР ратифицировала основополагающий документ органа, Римский статут, а дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам саммита БРИКС, не распространяется на ордер МУС. Африканское государство пыталось найти лазейки, которые позволили бы избежать необходимости взять под арест российского лидера, в том числе на законодательном уровне, хотя подобная процедура заняла бы много времени. Поэтому Претория попросила Кремль, чтобы вместо Путина на саммит поехал Лавров, рассказал вице-президент африканской страны Пол Машатиле в середине июля.

Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Мы были бы счастливы, если бы он (Путин) не приехал Пол Машатиле вице-президент ЮАР

ЮАР разослала приглашения на саммит почти 70 мировым лидерам

На саммит БРИКС были приглашены лидеры 69 стран так называемого Глобального юга — Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. По его словам, приглашение на мероприятие получили все 54 лидера африканского государства, а руководители ряда незападных стран сами звонили президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой принять участие в саммите.

Фото: Aly Song / Reuters

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор также рассказала, что в Йоханнесбург позвали представителей 20 международных организаций, среди которых — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

В июне стало известно, что в саммите БРИКС также захотел участвовать президент Франции Эммануэль Макрон. Однако принимающая сторона не стала направлять приглашения никому из западных лидеров — ни Макрону, ни премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, ни президенту США Джо Байдену.

Лидеры БРИКС обсудят глобальную политику и расширение объединения

Как ожидается, лидеры стран-участниц БРИКС обсудят ключевые вопросы, связанные с глобальной политикой, международной безопасностью и торговлей.

Кроме того, по словам президента ЮАР Рамафосы, одной из главных тем станет потенциальное расширение организации — впервые с 2010 года. Африканский лидер подчеркнул, что Претория поддерживает вступление новых стран в БРИКС, поскольку расширение сотрудничества с другими государствами позволит поднять престиж объединения и сделать его деятельность более эффективной. «Расширенный БРИКС будет представлять собой группу стран с различными политическими системами, которых объединяет стремление к более сбалансированному мировому порядку», — заявил Рамафоса в обращении к нации накануне саммита.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса Фото: GCIS / Handout / Reuters

Свыше 40 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС

По мере роста влияния организации все больше стран проявляют интерес к вступлению в БРИКС. На текущий момент об этом высказались свыше 40 стран, причем 23 из них направили официальные заявки. По словам главы МИД ЮАР, среди них — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.

При этом индийское издание Business Standard сообщало, что уже на саммите в Йоханнесбурге лидеры БРИКС могут согласовать вступление в организацию сразу пяти новых членов: Аргентины, Египта, Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Однако лидеры объединения по-прежнему не согласовали процедуру и критерии для приема новых участников. Более того, по данным Reuters, не все страны БРИКС поддерживают расширение организации в ближайшее время.

Бразилия опасается, что из-за вступления новых членов группа утратит свой авторитет. Скептически к потенциальному расширению относится и Индия

В этой связи, как сообщает ТАСС, стороны обсуждают альтернативу вступления в БРИКС — сотрудничество по линии Нового банка развития, которое позволит заинтересованным государствам принимать участие в работе организации без формального членства.

Конференц-центр Sandton, где пройдет саммит БРИКС, в Йоханнесбурге, ЮАР Фото: James Oatway / Reuters

Председателем БРИКС в 2024 году станет Россия

Формат сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией и Китаем возник в 2006 году. В июле того года представители этих четырех стран провели первую совместную встречу на полях саммита «Группы восьми» (G8) в Екатеринбурге. В сентябре квартет провел первую встречу глав МИД на полях Генассамблеи ООН и стал официально называться БРИК — по первым буквам названия стран-участниц.

Сам термин, созвучный английскому слову «кирпич» (brick), придумал британский экономист Джим О’Нил в аналитической записке для Goldman Sachs еще в 2001 году. В 2009 году в Екатеринбурге прошел первый саммит нового объединения. А в 2010-м БРИК стал БРИКС — к организации присоединилась ЮАР (буква «с» взята из английского названия страны, South Africa).

Сейчас на страны-участницы БРИКС приходится около 40 процентов населения планеты и 26 процентов мирового ВВП

Председательство в организации переходит в алфавитном порядке. В 2024 году хозяйкой мероприятий БРИКС должна была стать Бразилия, но она пропустила свою очередь из-за логистических сложностей. Поэтому председательство в следующем году перейдет России. Саммит БРИКС состоится в Казани.