В ЮАР рассказали о формате участия Путина в саммите БРИКС

РБК: Путин будет участвовать в работе саммита БРИКС онлайн

Лидеры четырех из пяти стран блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будут участвовать в работе саммита очно. Об этом сообщил РБК представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

Президент России Владимир Путин единственный из лидеров подключится к основным встречам по видеосвязи. Очно российскую делегацию в Йоханнесбурге представит глава МИД Сергей Лавров.

Саммит состоится с 22 по 24 августа. Ключевые встречи мероприятия пройдут 23 августа. В частности, будут проведены открытая и закрытая сессии, где лидеры пяти стран обсудят основные вопросы мировой политики, экономического сотрудничества и глобальной безопасности.

Представитель ЮАР в БРИКС подтвердил участие Путина в обеих сессиях саммита. «Да, он присоединится ко встрече вечером 22 августа, будет участвовать в закрытой и открытой сессиях 23 августа», — отметил собеседник агентства.

Также президент России примет участие в принятии итоговой декларации саммита, которая уже находится в разработке.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина по обвинению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В связи с ратификацией ЮАР Римского статута [основополагающего документа МУС — прим. «Ленты.ру»] было принято решение «по взаимной договоренности» об участии президента России в работе саммита онлайн.

Ранее в ЮАР заявили об отсутствии конкуренции БРИКС и G7. По мнению представителя ЮАР в БРИКС Анила Суклала блок БРИКС не был создан для конкуренции с G7 и другими международными организациями.