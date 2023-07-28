В Петербурге прошел саммит Россия — Африка. О чем африканские лидеры попросили Путина и что готовы предложить взамен?

«Лента.ру»: в Петербурге завершился саммит Россия — Африка

Страны Африки заинтересованы в сотрудничестве с Россией по широкому спектру вопросов — от поставок оружия до развития энергетики, — и видят в России надежного партнера. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители африканских государств, принявших участие в саммите.

27 и 28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия — Африка, участие в котором приняли представители 49 из 54 стран континента. На высшем уровне были представлены 17 африканских государств. Параллельно с саммитом прошел экономический и гуманитарный форум.

Африканские лидеры обсудили с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Продолжающиеся военные действия на Украине и их влияние на африканский континент, где расположены беднейшие страны мира, стали одним из главных сюжетов саммита.

Месяцем ранее делегации Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, Египта, Республики Конго и Уганды представили российскому лидеру Владимиру Путину свое видение мирного урегулирования на Украине, а также посетили с мирной миссией Киев. На полях саммита в Санкт-Петербурге африканские политики вновь обсудили этот вопрос с Путиным, хотя и, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не подготовили новых предложений.

Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На закрытии саммита президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани сообщил, что российский лидер проявил готовность вести диалог по урегулированию конфликта на Украине. «Теперь нам нужно убедить другую сторону. Надеюсь, у нас это получится», — отметил он.

Путин посчитал списанные Россией долги стран Африки

Выступая на пленарном заседании, Путин также коснулся вопроса финансовой помощи Африке и напомнил, что за все время Россия простила африканским странам многомиллиардные долги.

$23 млрд долгов Россия списала африканским странам, по словам Владимира Путина

Как рассказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, списание Африке долга обосновано участием России в инвестиционных проектах на этих территориях, а также использованием этих долгов для развития соответствующих государств. «Российская Федерация в данном случае показывает пример другим европейским странам, перед которыми долги африканских стран также достаточно велики», — подчеркнул депутат.

Более того, Путин пообещал и дальше финансово помогать Африке: Москва выделит на развитие континента еще 90 миллионов долларов.

Африканцы призвали к восстановлению зерновой сделки

Отдельную обеспокоенность у африканских лидеров вызвало решение России приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе. На встрече с Путиным президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал участников сделки к скорейшему достижению консенсуса, который позволил бы избежать эскалации продовольственных проблем в регионе. А президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что его континент столкнулся со значительным ростом цен на продовольствие, поэтому африканские страны хотели бы продолжить получать поставки и российского, и украинского зерна.

Сомалийский торговец Фото: Feisal Omar / Reuters

Посол Кении Бенсон Огуту также рассказал «Ленте.ру», что его страна, получившая в рамках Черноморской инициативы свыше 430 тонн зерновых, также ощутила на себе последствия от приостановки соглашения. Дипломат напомнил, что Африка получает 30 процентов своего зерна из России и Украины, и возобновление поставок для нее жизненно важно.

Это сложная ситуация, но надеюсь, что вовлеченным сторонам удастся разрешить ее под эгидой ООН, чтобы поставки зерновых в Африку возобновились Бенсон Огуту посол Кении в России

На пленарном заседании саммита Путин объявил, что в этом году у России ожидается рекордный урожай, что позволяет ей заместить украинское зерно, прекратившее поступать на африканские рынки. Российский лидер также пообещал в течение трех-четырех месяцев безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее.

Страны-получательницы зерна «горячо поприветствовали» это решение, заявил «Ленте.ру» президент торгово-промышленной палаты Буркина-Фасо Махамади Савадого. По его словам, Буркина-Фасо пока не знает, сколько именно зерновых получит от России, но выразил надежду, что эта цифра будет ближе к 50 тысячам тонн. Савадого также выразил интерес к поставкам российских удобрений на безвозмездной основе, по той же схеме, что и ранее Малави и Кения.

Страны Африки попросили о помощи в развитии промышленности и энергетики

При этом в Африке не хотели бы ограничивать сотрудничество в сельскохозяйственном секторе исключительно поставками российских зерновых и удобрений. Многие государства континента заинтересованы в том, чтобы российские компании помогли им в развитии собственного сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, рассказал «Ленте.ру» директор по стратегическому планированию Национального инвестиционного агентства Демократической республики Конго (ДРК) Пьер Каника. «Наше видение развития сельскохозяйственного сектора таково, что необходимо развивать не просто производство само по себе, а заниматься переработкой [продовольствия], его хранением и перевозкой в другие страны», — отметил он.

Другие перспективные сферы для двустороннего сотрудничества — это энергетика и инфраструктура, а также добыча природных ресурсов, рассказал Каника. ДРК — одна из самых богатых ресурсами стран мира, на нее приходится 60 процентов мировой добычи кобальта, который широко применяется в промышленности и нефтехимии. «Добыча, обработка, перевозка, сбыт — с Россией у нас налажены связи во всех вышеперечисленных сферах», — рассказал Каника.

Глава Минэка РФ Максим Решетников и глава МИД Мали Абдулай Диоп Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Как заявил посол Кении Бенсон Огута, его страна также заинтересована в развитии собственной промышленности при участии России. Взаимодействие между кенийскими и российскими компаниями уже осуществляется по линии торгово-промышленных палат двух стран, но Найроби также заинтересован в создании межправительственной комиссии. «Она стала бы своего рода "зонтиком" для нашего торгово-экономического сотрудничества. Иными словами, мы хотим на базисе наших крепких политических связей выстроить такие же экономические», — рассказал он.

Африканские страны захотели купить еще российского оружия

Россия — основной поставщик вооружений в Африку, поэтому неудивительно, что многие представители континента уделили особое внимание поддержанию связей с Россией и в этой области. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени отдельно отметил в беседе с Путиным, что его страна стала «островком стабильности» в Африке именно благодаря поставкам российского оружия.

Ажиотаж у участников саммита вызвал стенд «Ростеха», где любой желающий мог подержать в руках новейшие снайперские винтовки и автоматы российского производства.

Участник саммита Россия — Африка в Экспофоруме Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В первый день саммита их с особым любопытством изучали представители вооруженных сил Буркина-Фасо, и один из военных признался «Ленте.ру», что оружие их очень впечатлило и внешним видом, и характеристиками.

Эта западноафриканская страна вот уже несколько лет страдает от атак ячейки террористической группировки «Аль-Каиды» в Исламском Магрибе (запрещена в России) и пережила два военных переворота за 2022 год. А в январе 2023 года местные власти денонсировали соглашение, предусматривающее размещение в стране французских военных, и пообещали найти других союзников в борьбе с джихадистами.

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали, впрочем, отказался сообщить «Ленте.ру», какие именно виды вооружений его страна планирует приобрести у России. Но глава оборонного ведомства признал: поставки российских вооружений так же важны для его страны, находящейся в довольно непростой ситуации, как вода при тушении пожара. Рассматривает Буркина-Фасо и привлечение российских инструкторов для обучения собственных вооруженных сил.

Когда у тебя дома пожар, то надо рассматривать все варианты министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали о поставках российского оружия в Африку

Кроме того, африканские страны заинтересовали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э», рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. По его словам, внимание африканцев также привлекли российские бронетранспортеры и танки Т-90.

В Африке ждут российских туристов

Больше 20 стран разместили на площадке форума национальные стенды, чтобы ознакомить российских участников форума с торгово-инвестиционными возможностями в своих странах, а также заинтересовать в путешествиях в свои страны.

По словам посла Кении Бенсона Огуту, пока российских туристов в Африке немного: для сравнения, его страну за 2022 год посетили всего 6 тысяч россиян. Поэтому Кения решила всерьез заняться созданием привлекательного имиджа у россиян и обратилась за помощью к нескольким рекламным агентствам и туроператорам.

«Наша страна предлагает ни с чем не сравнимые туристические достопримечательности: у нас самая высокая концентрация различных видов диких животных на квадратный километр, чистые пляжи с белым песком и голубым песком», — рассказал африканский дипломат и выразил надежду, что как можно больше россиян вскоре смогут увидеть это вживую.

II Cаммит Россия — Африка, сессия «Инициаторы перемен: молодежные проекты и долгосрочное сотрудничество» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участники саммита приняли совместную декларацию

В завершение саммита страны участницы приняли совместную декларацию, в которой условились о расширении политического и торгово-экономического сотрудничества, а также совместной борьбе против неоколониализма, расизма и односторонних экономических санкций. Стороны также условились проводить такие саммиты раз в три года.

Кроме того, Путин и африканские лидеры подписали несколько тематических деклараций, в том числе о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Представители СМИ на саммите Россия — Африка перед выступлением Владимира Путина Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Выступая после подписания документов, российский лидер отдельно подчеркнул политическую волю африканских стран, принявших участие в саммите.

Россия искренне стремится выстраивать с Африкой подлинно стратегическое многоплановое партнерство, и мы видим такой же настрой — действовать сообща, рука об руку — со стороны наших африканских друзей Владимир Путин президент России

В частности, президент рассказал, что Россия и Африка готовятся перейти на расчеты в национальной валюте, нарастить поставки на континент российских промышленных товаров и укрепить сотрудничество в сфере образования и здравоохранения. Более того, российские компании проявили готовность к передаче африканским коллегам информационных технологий, которые могут использоваться в госуправлении и банковском секторе.