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15:46, 28 июля 2023Мир

В России назвали цель списания Африке долга на 23 миллиарда долларов

Депутат Новиков: списание Россией долгов Африке поможет выстроить сотрудничество

Фото: Ange Aboa / Reuters

Решение России списать Африке долг в размере 23 миллиардов долларов связан с тем, что Москва в дальнейшем будет использовать эту сумму для участия в инвестпроектах и развитиях африканских государств. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В ряде случаев это (списание Африке долга — прим. «Ленты.ру») обосновывается участием России в инвестиционных проектах на этих территориях, а также использованием этих долгов для развития соответствующих государств. Россия имеет серьезные заделы для взаимодействия с государствами Азии и Африки, также Латинской Америки», — рассказал депутат.

Чтобы открыть возможности для развития целого ряда стран Африки, чтобы они имели возможность вкладываться в свое развитие, как научно-образовательное, так и социально-экономическое, им важно избавиться от долгов. Российская Федерация в данном случае показывает пример другим европейским странам, перед которыми долги африканских стран также достаточно велики

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Более того, парламентарий подчеркнул, что возможность избавиться от своих долгов поможет странам Африки более продуктивно реализовывать совместные с Россией проекты.

Новиков также напомнил о происхождении части этих долговых обязательств.

«Сама Россия является как правопреемником, так и государством-продолжателем СССР. В этой связи она получила свое место в Совбезе ООН, а также долговые обязательства стран, которые в свое время их имели перед Советским Союзом, ну и были пролонгированы соответствующие соглашения, которые носили долгосрочный характер», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг в размере 23 миллиардов долларов. Он также заявил, что Россия в скором времени выделит на развитие беднейших регионов континента дополнительные 90 миллионов долларов и рассказал, что страна поставляет в регион бесплатно часть оружия и техники для обеспечения безопасности.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что долги Африки были эфемерными и невозвратными. Благодаря их списанию Россия открывает своим компаниям пути для работы на континенте. Отечественный бизнес получит возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, отметил представитель Кремля.

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    Кирилл Садовский
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