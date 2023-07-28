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06:31, 28 июля 2023Наука и техника

Страны Африки заинтересовались российским «Панцирем» и «Тором»

В ФСВТС рассказали об интересе стран Африки к ЗРК «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Страны Африки проявляют интерес к российским средствам противовоздушной обороны, в частности к зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» и зенитным ракетным комплексам (ЗРК) «Тор-М2Э». Об этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал в интервью ТАСС.

«Имеется устойчивый интерес к автомобильной — "Урал", "КамАЗ" — и бронированной технике — от бронетранспортеров до самых современных танков Т-90, — средствам ПВО малого и среднего радиуса действия, прежде всего речь идет о системах ПВО ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2Э"», — сказал он на полях саммита «Россия — Африка».

Шугаев добавил, что страны региона заявляют о заинтересованности в приобретении современных образцов российских вооружения и военной техники, включая авиационную, бронетанковую и средства противовоздушной обороны. По его словам, портфель заказов стран Африки на российское оружие составляет около 20 процентов.

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Ранее в июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что результативность доработанных ЗРПК «Панцирь» против ракет реактивных систем залпового огня HIMARS достигает ста процентов.

В феврале представитель ФСВТС сообщил, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к российскому перспективному легкому тактическому самолету Су-75.

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    Даниил Иринин
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