Российский губернатор показал добытый в приграничье трофей

Глава Курской области Старовойт показал добытый пограничниками трофейный дрон

Глава Курской области Роман Старовойт показал добытый пограничниками трофейный дрон. Снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщил российский губернатор, квадрокоптер был посажен при помощи переносной станции радиоэлектронной борьбы — так называемого антидронового ружья.

«[Пограничникам] удалось антидроновым ружьем посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе. Благодарю пограничников и бойцов Минобороны за защиту рубежей родины!» — написал Старовойт в блоге.

Добытые трофеи ранее показывал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он продемонстрировал американский переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger и украинский ПЗРК «Игла». Кадыров поблагодарил Североатлантический альянс за предоставление вооружений и отметил, что их интересно держать в руках и изучать.