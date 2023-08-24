В Emirates прокомментировали слухи о прекращении рейсов в Россию

РИА «Новости»: в Emirates сообщили, что не планируют отменять рейсы в Россию

Авиакомпания Emirates заявила, что не планирует отменять рейсы в Россию и продолжит выполнять полетную программу. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что Emirates осуществляет перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай. «Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме», — подтвердили в авиакомпании.

Так перевозчик прокомментировал появившиеся в сети слухи о том, что Emirates может прекратить полеты в Россию через месяц из-за участившихся атак беспилотников. 24 августа такую информацию передал Telegram-канал «Дубай Петрович».

