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20:24, 24 августа 2023Путешествия

В Emirates прокомментировали слухи о прекращении рейсов в Россию

РИА «Новости»: в Emirates сообщили, что не планируют отменять рейсы в Россию

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Авиакомпания Emirates заявила, что не планирует отменять рейсы в Россию и продолжит выполнять полетную программу. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что Emirates осуществляет перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай. «Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме», — подтвердили в авиакомпании.

Так перевозчик прокомментировал появившиеся в сети слухи о том, что Emirates может прекратить полеты в Россию через месяц из-за участившихся атак беспилотников. 24 августа такую информацию передал Telegram-канал «Дубай Петрович».

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    Мария Борисова
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