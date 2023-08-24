В Китае запретили ввоз морепродуктов из Японии

Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы-1»

Главное таможенное управление Китая с 24 августа запретило импорт морепродуктов из Японии. Решение связано со сбросом в море зараженной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

«Главное таможенное управление решило принять срочные меры в отношении морепродуктов из Японии, и с этого момента импорт японских морепродуктов будет полностью приостановлен», — указано в сообщении.

По данным РБК, также власти Южной Кореи заявили о продлении запрета на импорт морепродуктов из восьми японских префектур, в том числе из Фукусимы. Страна также остановила импорт 27 сельскохозяйственных продуктов из 15 префектур.

Ранее в Китае заявили, что решительно выступают против начатого 24 августа Японией сброса воды с АЭС «Фукусима-1», и потребовали прекратить эти «ошибочные действия».