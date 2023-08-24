Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:18, 24 августа 2023Среда обитания

В Китае запретили ввоз морепродуктов из Японии

Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы-1»

Фото: Florence Lo / Reuters

Главное таможенное управление Китая с 24 августа запретило импорт морепродуктов из Японии. Решение связано со сбросом в море зараженной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

«Главное таможенное управление решило принять срочные меры в отношении морепродуктов из Японии, и с этого момента импорт японских морепродуктов будет полностью приостановлен», — указано в сообщении.

По данным РБК, также власти Южной Кореи заявили о продлении запрета на импорт морепродуктов из восьми японских префектур, в том числе из Фукусимы. Страна также остановила импорт 27 сельскохозяйственных продуктов из 15 префектур.

Ранее в Китае заявили, что решительно выступают против начатого 24 августа Японией сброса воды с АЭС «Фукусима-1», и потребовали прекратить эти «ошибочные действия».

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

    Врезавшимся в машину Гурулева автомобилем управляла сотрудница Счетной палаты

    В России оценили подорожание японских иномарок

    Боец «Азова» получил 24 года за обстрел жилых домов в ДНР

    В России раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель

    Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН

    Иммунные клетки связали с регуляцией настроения

    Московский поэт назвал самый яркий аромат советского детства

    Военный рассказал об особенностях запрошенных Зеленским F-18

    Жители Подмосковья пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости