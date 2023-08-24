Китай потребовал прекратить сброс воды с «Фукусимы» и упрекнул Японию в эгоизме

МИД Китая потребовал от Японии прекратить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Китай решительно выступает против начатого 24 августа Японией сброса воды с АЭС «Фукусима-1» и требует прекратить эти «ошибочные действия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел КНР.

Китайское ведомство отметило, что японская сторона не предоставила доказательств законности своих действий, а также «переложила риски на весь мир», «стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана». Помимо этого, Японию призвали не причинять людям во всем мире вред, «исходя из личных интересов».

«Океан является общим достоянием всего человечества, и насильственный запуск сброса ядерных сточных вод "Фукусимы" в океан — это крайне эгоистичный и безответственный акт, игнорирующий международные общественные интересы», — приводит Guardian сообщение МИД. Там также отметили, что Япония своими действиями «наносит открытую рану будущим поколениям человечества». Помимо этого, дипломаты предупредили, что сброс воды может привести к повторению «техногенной катастрофы», случившейся на «Фукусиме» в 2011 году.

Компания Tokyo Electric Power, заявившая о начале работ по сбросу воды, отметила, что содержание в ней трития будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, которая установлена Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Вода будет сбрасываться через построенный подводный туннель на расстоянии одного километра от берега. В течение 17 дней в океан сбросят около 7,8 тысячи тонн очищенной воды. Каждую тонну предварительно разбавляют 1,2 тысячи тонн морской воды.

Ранее власти Японии пообещали вести три вида мониторинга при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а в случае превышения радиационного фона прекратить сброс очищенной воды с АЭС. В МАГАТЭ, в свою очередь, гарантировали, что на фоне имеющейся обеспокоенности граждан Кореи будут регулярно информировать страну о сбросе воды с «Фукусимы».