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18:38, 23 августа 2023Среда обитания

Япония остановит сброс воды с «Фукусимы» в случае превышения радиационного фона

Посольство Японии: сброс с «Фукусимы» будет остановлен при повышении радиации

Фото: Reuters

Япония пообещала обеспечить безопасный сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан и остановить его в случае превышения радиационного фона. Об этом ТАСС заявили в посольстве страны в Москве.

В диппредставительстве подчеркнули, что Япония примет все возможные меры безопасности и не будет проводить сброс воды, который негативно отразится на здоровье людей и окружающей среде. Дипломаты объяснили, что Токио продолжит проводить три вида мониторинга при участии МАГАТЭ после начала сброса воды с АЭС: мониторинг очищенной воды в резервуарах, мониторинг в режиме реального времени и мониторинг морской акватории.

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Результаты проверок, проводимых правительством и компанией Tokyo Electric Power (TEPCO), при этом будут обнародованы как внутри страны, так и на международном уровне, подчеркнули в посольстве. В процессе также будет участвовать МАГАТЭ, занимая независимую позицию.

«В случае возникновения таких явлений, как превышение норматива концентрации радиоактивных элементов, и других Япония примет соответствующие меры, включая отказ от сброса или его приостановку», — заверили сотрудники диппредставительства.

Ранее директор по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов заявил, что жителям дальневосточных регионов России не грозит опасность из-за сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». Специалист объяснил свою точку зрения географией ближайших океанических течений — в Северном полушарии они отклоняются на восток, а не на запад, где находится Россия относительно Японии.

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