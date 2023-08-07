Оценены риски для России от сброса воды с «Фукусимы»

Эколог Махинов: рисков для россиян от сброса зараженной воды с «Фукусимы-1» нет

Жителям дальневосточных регионов России не грозит опасность от сброса радиоактивной воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Это обусловлено географией ближайших океанических течений, заявил директор по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов. Его слова приводят «Известия».

Отсутствие рисков для жителей ближайших к Японии российских регионов объясняется тем, что в Северном полушарии океанические течения отклоняются на восток, а не на запад, где находится Россия относительно Японии. По этой причине даже те зараженные воды, которые попали в Тихий океан непосредственно сразу после аварии на АЭС «Фукусима-1» не нанесли значительного вреда для жизни и здоровья жителей Дальнего Востока.

Ранее японская газета The Asahi раскрыла сроки сброса зараженной воды со станции «Фукусима-1» в воды Тихого океана. Это планируется сделать в конце августа. Окончательное решение примет премьер-министр Фумио Кисида в ходе совещания на уровне министров после поездки в США, где 18 числа он проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом и лидером Южной Кореи Юн Сок Елем.

В начале июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план Японии по сбросу загрязненной воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан. Как утверждал глава организации Мариано Гросси, сброс воды окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». Однако представители Китая выступили резко против данной инициативы, утверждая, что радиоактивная жидкость может нанести определенный вред морским обитателям и здоровью людей.

Позже опасения китайской стороны подтвердились. В конце июля в пойманном вблизи аварийной станции окуне обнаружили повышенное содержание радиоактивного цезия-137 — 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм вместо допустимых ста. На этом фоне японские кафе в Китае оказались под угрозой закрытия. Более строгие проверки с китайской стороны привели к значительным задержкам поставок, а опасения по поводу безопасности лишили заведения большой доли посетителей.