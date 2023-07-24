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15:42, 24 июля 2023Среда обитания

Пойманная у «Фукусимы» рыба оказалась радиоактивной

Содержание радиоактивного цезия в пойманной у «Фукусимы-1» рыбе в 180 раз превысило норму

Фото: Yonhap / Reuters

Содержание цезия-137 в пойманного у японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» окуня в 180 раз превысило норму. О том, что местная рыба оказалась радиоактивной, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, в рыбе было обнаружено 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм. Безопасным уровнем радиоактивного цезия-137 в Японии считают 100 беккерелей на килограмм.

В апреле 2021 года японское правительство сообщило о решении начать сливать очищенную от большинства опасных веществ воду с аварийной АЭС в океан. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что такой способ избавиться от жидкости с «Фукусимы-1» является лучшим вариантом утилизации. По его словам, подобный шаг не представляет опасности.

Ранее в июле южнокорейские рыбаки устроили акцию протеста против сброса воды с «Фукусимы-1». В знак протеста они принесли на митинг, прошедший на берегу юго-западного прибрежного округа Чанхын, традиционные носилки для покойников, тем самым обозначив свое мнение об опасности жидкости с АЭС.

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    Александра Качан
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