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16:06, 21 июля 2023Среда обитания

Корейские рыбаки запротестовали из-за сброса воды с «Фукусимы»

Южнокорейские рыбаки устроили протест против сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Фото: Issei Kato / Reuters

Южнокорейские рыбаки устроили акцию протеста против сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан, который запланировала Япония. Об этом сообщает ТАСС.

Недовольные провели митинг на берегу юго-западного прибрежного округа Чанхын. В знак протеста рыбаки принесли корейские носилки для покойников, символизирующие опасность воды с АЭС. На носилках были закреплены плакаты с надписью «против сброса загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1"». В ходе протеста 30 рыбацких лодок вышли в море.

Исполнительный директор Федерации корейских рыбацких ассоциаций Ким Ен Чхоль заявил, что если японцы считают воды с АЭС безопасной, они могут использовать ее на территории своей страны для сельскохозяйственных и промышленных целей.

21 авпреля 2021 года японское правительство сообщило о решении начать сливать очищенную от большинства опасных веществ воду с аварийной АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал сброс такой способ избавиться от жидкости с «Фукусимы-1» лучшим вариантом утилизации. Он подчеркнул, что подобный шаг не представляет опасности.

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    Александра Качан
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