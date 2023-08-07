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04:31, 7 августа 2023Мир

В Японии раскрыли сроки начала сброса воды с «Фукусимы-1»

The Asahi: Япония планируют начать сброс воды с «Фукусимы-1» в конце августа

Фото: POOL / Keystone Press Agency

В Японии планируют начать сброс воды с с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в конце текущего месяца. Сроки раскрыла The Asahi.

По информации газеты, решение относительно сброса воды будет принимать премьер-министр Фумио Кисида в ходе совещания на уровне министров после поездки в США.

Отмечается, что в США Кисида проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом и лидером Южной Кореи Юн Сок Елем на саммите Япония – США – Южная Корея в Вашингтоне 18 августа.

Ранее стало известно, что кафе с японской кухней в Китае оказались под угрозой закрытия из-за планов Японии сбросить воду с «Фукусима-1» в океан.

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    Юлия Мискевич
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