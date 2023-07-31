Названа новая угроза от сброса воды с «Фукусимы»

Кафе в Китае оказались под угрозой закрытия из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Кафе с японской кухней в Китае оказались под угрозой закрытия из-за планов Японии сбросить воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан. Новую угрозу от решения страны назвали участники бизнеса Reuters.

Китай является самым большим импортером японских морепродуктов. После того как стихийные бедствия повредили «Фукусиму» в 2011 году, власти страны запретили импорт продуктов питания из пяти японских префектур. Позже запрет распространился и на другие районы — на данный момент он касается 10 из 47 префектур.

Последние ограничения на импорт были введены в июле 2023 года, когда Международное агентство по атомной энергии (IAEA) одобрило планы Японии сбросить очищенную воду с АЭС. Китай выступил категорически против такого решения, утверждая, что жидкость может навредить морским обитателям и здоровью людей.

На фоне этих событий импорт практически прекратился. Более строгие проверки с китайской стороны провоцируют серьезные задержки на границах, а опасения по поводу безопасности морепродуктов из Японии лишают закусочные посетителей. Японские поставщики рассматривают возможность поставок через третью страну.

В то же время владельцы кафе в Китае одобряют усиленный контроль заграничных продуктов и считают опасения правительства по поводу воды с АЭС оправданными. Некоторые рестораны адаптируют свое меню в новых условиях и пытаются заменить ингредиенты доступными альтернативами.

Ранее в пойманном у «Фукусимы-1» окуне обнаружили повышенное содержание радиоактивного цезия-137. В рыбе оказалось 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм вместо нормальных 100 беккерелей.