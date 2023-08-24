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07:24, 24 августа 2023Мир

Япония начала сброс воды с «Фукусимы»

Япония начала сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Власти Японии начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO), передает ТАСС.

Отмечается, что работы начали в соответствии с планом, так как погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Согласно данным измерений, подготовленная к сбросу вода достаточно разбавлена морской водой. Содержание в ней трития будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, которая установлена Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Так, вода будет сбрасываться через построенный подводный туннель на расстоянии одного километра от берега. В течение 17 дней в океан сбросят около 7,8 тысячи тонн очищенной воды. Каждую тонну предварительно разбавляют 1,2 тысячи тонн морской воды.

Ранее японское посольство сообщило, что обеспечит безопасный сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан и остановить его в случае превышения радиационного фона. Результаты проверок, проводимых правительством и компанией Tokyo Electric Power (TEPCO), при этом будут обнародованы как внутри страны, так и на международном уровне.

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    Марина Совина
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