Япония начала сброс воды с «Фукусимы»

Япония начала сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

Власти Японии начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO), передает ТАСС.

Отмечается, что работы начали в соответствии с планом, так как погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Согласно данным измерений, подготовленная к сбросу вода достаточно разбавлена морской водой. Содержание в ней трития будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, которая установлена Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Так, вода будет сбрасываться через построенный подводный туннель на расстоянии одного километра от берега. В течение 17 дней в океан сбросят около 7,8 тысячи тонн очищенной воды. Каждую тонну предварительно разбавляют 1,2 тысячи тонн морской воды.

Ранее японское посольство сообщило, что обеспечит безопасный сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан и остановить его в случае превышения радиационного фона. Результаты проверок, проводимых правительством и компанией Tokyo Electric Power (TEPCO), при этом будут обнародованы как внутри страны, так и на международном уровне.