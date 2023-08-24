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15:31, 24 августа 2023Среда обитания

Россиян заверили в усиленном контроле качества рыбы на фоне сбросов с «Фукусимы»

Роспотребнадзор усилил контроль за продукцией рыбного промысла из Японии

Фото: Kyodo / Reuters

Роспотребнадзор успокоил россиян и заявил, что загрязненной рыбной продукции из Японии в Россию не было допущено. Об это сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении сказано, что усиленный санитарный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии в связи с объявленным сбросом радиоактивной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» ведется с 8 июля. Территориальными органами было проведено исследование более семи тонн таких продуктов, при этом никаких превышений гигиенических нормативов не выявлено, заверили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, с 2011 года службы проводят тщательный радиационный контроль всех морепродуктов, выловленных российскими компаниями в Тихом океане, напомнили в надзорном органе. За это время было исследовано более пяти тысяч проб, говорится в публикации. Лабораторный контроль продовольствия из водных биоресурсов находится на особом контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

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В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил в интервью ТАСС, что российские предприятия не ведут рыбный промысел в местах сброса загрязненной воды с японской АЭС. Он также подчеркнул, что российский импорт рыбы из Японии, по данным за 2021 год, составил только 1409 тонн, что составляет всего 0,25 процента от общего поставок рыбы и морепродуктов из-за рубежа.

Ранее Роспотребнадзор информировал граждан о том, что пищевая продукция из Японии в Россию может быть ввезена только при наличии специальной декларации. В ней должно быть указано, что содержание радиоактивных веществ в продукте находится на уровне ниже нормативов. Дополнительно к декларации должна прилагаться справка с информацией о содержании радиоактивного цезия.

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