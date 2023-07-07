В России испугались радиоактивной рыбы из Японии

Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в преддверии сброса воды с «Фукусимы»

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозимой из Японии рыбой и морепродуктами в преддверии сброса зараженной воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Там заявили, что поручили территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию рыбы и морепродуктов с целью недопущения попадания в страну продуктов с повышенным содержанием радионуклидов.

В настоящее время пищевую продукцию из Японии в Россию можно поставлять только при наличии специальной декларации. Там должно быть указано, что содержание радиоактивных веществ в продукте находится на уровне ниже нормативов. К декларации должна быть приложена справка с информацией о содержании радиоактивного цезия.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план Японии по сбросу воды с «Фукусимы-1». Глава организации Рафаэль Мариано Гросси заявил, что сброс воды окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

На фоне планов Японии по сбросу воды в Китае испугались потенциально зараженных продуктов. Там href="https://lenta.ru/news/2023/07/07/stop/" target="_blank">решили полностью запретить ввоз пищевых товаров из десяти префектур страны.

«Фукусима» использует воду для охлаждения разрушенных реакторов. В Японии ранее заявляли, что в скором времени место для жидкости может закончиться. Там также сообщали, что без сброса воды АЭС технически невозможно вывести из эксплуатации. Аналитики считают, что попадание зараженных веществ при сливе жидкости в Тихий океан может в долгосрочной перспективе грозить флоре и фауне.

Ядерная авария на атомной электростанции произошла в 2011 году. Землятрясение и последовавшее за ним цунами привели к взрыву на станции и последующему выбросу в океан радиоактивного цезия. Произошедшему присвоили максимальный уровень по Международной шкале ядерных событий (INES).