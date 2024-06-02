Сийярто рассказал о провале политики ЕС по Украине

Сийярто: в ЕС не признают провал по Украине, чтобы избежать ответственности

Европейские политики не признают провал стратегии по Украине во избежание ответственности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он рассказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, в ЕС хотели бы избежать ответственности. «Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине — это не философское утверждение. Это факт», — подчеркнул глава МИД. По его словам, это сказывается на жизни обычных людей.

«Европейские политики хотят избежать ответственности. Поэтому они не готовы признать, что нынешняя стратегия потерпела неудачу», — подчеркнул он.

Сийярто также уточнил, что лидеры ЕС не дают проводить независимую политику в пользу мира. По его словам, руководство ЕС не терпит инакомыслия и стремится взять все под свой контроль.