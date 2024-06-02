Венгрия пожаловалась на невозможность проводить в Европе политику в пользу мира

Сийярто: лидеры ЕС не дают проводить в Европе независимую политику в пользу мира

Лидеры Европейского союза (ЕС) не дают проводить независимую политику в пользу мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, руководство ЕС не терпит инакомыслия и стремится взять все под свой контроль. «Вести суверенную политику в Европе сегодня очень сложно, потому что либеральный мейнстрим Брюсселя фактически все контролирует», — пожаловался он.

По мнению Сийярто, кто бы сегодня ни выступал за мир, «его сразу пытаются заклеймить».

Глава МИД также рассказал, что Венгрия предлагает рассматривать все планы по Украине, которые нацелены на достижение мира. По его словам, это дает надежду на то, что конфликт можно урегулировать.