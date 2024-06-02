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23:55, 2 июня 2024Бывший СССР

Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия

Начальник авиации Давидович: военные Белоруссии подготовлены к применению ТЯО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Белорусские военные прошли подготовку к применению тактического ядерного оружия (ТЯО), об этом заявил заместитель командующего Военно-Воздушных сил и войсками противовоздушной обороны (ПВО) — начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ.

«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», — уточнил офицер.

Он отметил, что все контрольные тренировки и проверки носят рутинный характер, но становятся плановыми. Военнослужащие отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку, например, аэродром.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с тактическим ядерным оружием вместе с Россией, было его инициативой. Об участии страны в маневрах 9 мая рассказал российский лидер Владимир Путин.

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      Марина Совина
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