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22:45, 2 июня 2024Силовые структуры

ВСУ обстреляли Макеевку из американской РСЗО HIMARS

СК РФ: ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР из американской РСЗО HIMARS

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстреле Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) утром 2 июня. Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает РИА Новости.

Уточняется, что поврежден частный жилой дом, травмы получила женщина в возрасте 90 лет. На месте обстрела найдены фрагменты снарядов, предположительно, от указанной системы.

Обнаруженные осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для установления конкретного типа и вида боеприпаса, добавили в СК.

Родственница пострадавшей Елена рассказала, что в момент обстрела в доме находилась 90-летняя женщина и 70-летний мужчина. «Дыра в стене дома, там обсыпалось все, там куча осколков. Бабушку ударило по голове», — отметила она. Пенсионерка в момент удара оказалась в прихожей, у нее гематома на скуле.

Ранее стало известно, что в Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе пострадал мужчина.

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      Марина Совина
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