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23:44, 2 июня 2024Мир

Белый дом заявил о понимании Байденом последствий решения об ударах по России

Кирби: Байден понимает последствия решения разрешить ВСУ удары по РФ оружием США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден понимает последствия решения разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по целям на территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.

«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», — подчеркнул чиновник.

Ранее Кирби назвал цели ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием.

Он уточнил, что таковыми являются расположения военных, логистические базы и огневые позиции. Чиновник добавил, что Киев запросил ограниченное разрешение на использование переданных США вооружений для атак против «неизбежных угроз через границу».

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      Марина Совина
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