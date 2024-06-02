В Португалии на авиашоу столкнулись два советских самолета Як-52

JN: в Португалии на авиашоу столкнулись два советских самолета Як-52

В Португалии на авиашоу в городе Бежа столкнулись два советских самолета Як-52, испанский пилот погиб, португальский получил серьезные травмы, сообщает JN.

В полете участвовали летчики испано-португальской пилотажной группы Yakstars. В результате крушения самолета возник пожар.

По данным, незадолго до аварии зрители заметили нечто необычное в шуме одного из самолетов. На опубликованных зрителями кадрах виден полет шести бортов, один из которых сначала летит ниже остальных, потом взмывает вверх, задевает второй самолет и падает на землю, после чего происходит взрыв.

Из-за крушения мероприятие, посвященное празднованию 72-летия Военно-воздушных сил Португалии, отменили. Как уточняет Aviation Safety, самолеты были 1983 года выпуска.

Ранее в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение военный самолет. Он разбился в районе аэродрома в Альбукерке.

