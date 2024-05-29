В США потерпел крушение военный самолет

Военный самолет США разбился возле аэродрома в Альбукерке в штате Нью-Мексико

В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение военный самолет. Он разбился в районе аэродрома в Альбукерке, сообщает ABC News.

Отмечается, что на борту воздушного судна находился только пилот, его госпитализировали с серьезными травмами. Пожар, начавшийся на месте падения самолета, был потушен. Причины произошедшего неизвестны.

До этого, в конце апреля, в Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16. Инцидент произошел около национального парка «Уайт Сэндс».